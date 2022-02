Der Deutsche Tennisbund (DTB) hat den 13-jährigen Alexander Haage aus Bolanden in seinen Nachwuchskader 2022 berufen. Haage, der aus Bolanden stammt, aber für den BASF TC Ludwigshafen spielt, ist derzeit Nummer Sechs der Deutschen Jugendrangliste in der Altersklasse U14.

Neben Kriterien wie Ranking und Wettkampfleistung spielen bei der Nominierung in den DTB-Kader auch die Einschätzungen von Bundes- und Landestrainern eine Rolle. Haage hat im vergangenen Jahr erstmals auch auf internationaler Ebene Turniere gespielt. Er belegt in der aktuellen europäischen Rangliste Position 43. Der Schüler, der zurzeit aufgrund einer Sehnenscheidenentzündung kürzer treten muss, hat die Tennis-Landesmeisterschaften, bei denen er zu den Favoriten gezählt hätte, am vergangenen Wochenende verpasst. 2021 kam Haage bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, die in seinem Klub in Ludwigshafen ausgetragen wurde, bis ins Viertelfinale, scheiterte dort an Diego Dedura-Palomero.