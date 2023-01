Die Rollen sind klar verteilt, wenn die Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Wochenende ins neue Jahr startet. Die Bezirksliga-Herren sind Favorit, die Damen in der Pfalzliga nur Außenseiter.

Die Sporthalle in Schwegenheim ist das erste Reiseziel im Jahr 2023 für HR. Die Herren treten bei der heimischen Spielgemeinschaft aus Schwegenheim und Lingenfeld am Samstag um 18 Uhr an und wollen zwei Punkte. Die Damen sind dagegen am Sonntag, 18 Uhr, in Schwegenheim klarer Außenseiter. Die Frauen der HSG Lingenfeld/Schwegenheim treffen auf die HR oder 22:0 Punkte treffen auf 3:19 Punkte: So lautet die Ausgangssituation der „Nordpfälzer Wölfinnen“ bei ihrem Gastspiel in der Südpfalz. Für die Mannschaft von Matthias Griebe geht es wohl nur darum, sich mit einer ordentlichen Leistung auf die kommenden Wochen vorzubereiten. Doch im Abstiegskampf der Pfalzliga werden nicht die Punkte gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, sondern gegen die direkten Konkurrenten, über Klassenerhalt und Abstieg entscheiden. Für die Moral der HR wäre es aber gut, nicht wie im Hinspiel unterzugehen: 11:35 ging der Saisonauftakt verloren.

Alles schaut auf Drudes Tore

Für die Herren verlief der erste Spieltag im vergangenen Jahr, gegen jene HSG Lingenfeld/Schwegenheim, erfolgreich (31:23). Diesen Sieg zu wiederholen wird nun die Aufgabe beim Tabellenvierten der Bezirksliga sein. Dabei zählen die „Nordpfälzer Wölfe“ auch auf die Tore ihres besten Torschützen, Alexander Drude. 55-mal hat der Linksaußen bisher in der Hinrunde getroffen. Nur zwei weitere Spieler haben in dieser Saison mehr Feldtore erzielen können.

Entsprechend zufrieden ist der 33-jährige Eisenberger mit dem Verlauf der Hinrunde, die die HR mit 15:5 Punkten auf einem Aufstiegsplatz abschloss: „Die Hinrunde war sehr stark von uns. Leider hatten wir zwei, drei Patzer. Die haben uns aber gezeigt, dass wir noch härter an uns arbeiten müssen“, betont Drude, der sich selbst als sehr ehrgeizig bezeichnet. Besonders im Umschaltspiel können sich die „Wölfe“ auf die Schnelligkeit ihres Flügelflitzers und dessen einfach herausgespielte Tore verlassen.

Verbessern möchte sich der gelernte Metallbauer, der vor knapp 20 Jahren bei der TSG Eisenberg anfing, Handball zu spielen, in der Defensivarbeit. Generell sieht HR-Coach Johannes Finck in der Abwehr noch enormes Entwicklungspotenzial, auch wenn sein Team mit knapp 27 Gegentreffern pro Spiel die wenigsten aller Bezirksligisten kassiert hat. Die Hausherren entschieden alle bisherigen Heimspiele in dieser Runde sehr deutlich für sich und warfen dabei durchschnittlich fast 35 Treffer pro Partie.

Keine einfache Aufgabe für die Wölfe, aber wenn es nach Alexander Drude geht, durchaus lösbar. Denn er sagt: „Wir haben uns vorgenommen als Tabellenerster die Saison zu beenden.“

Die Tipps

Experten-Tipp von Alexander Drude:

Damen: HSG Lingenfeld/Schwegenheim – HR 20:21

Herren: HSG Lingenfeld/Schwegenheim – HR 26:30

RHEINPFALZ-Tipp:

Damen: HSG Lingenfeld/Schwegenheim – HR 32:24

Herren: HSG Lingenfeld/Schwegenheim – HR 27:33