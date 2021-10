Am Montag, 25. Oktober, beginnen die Arbeiten der EWR-Netz GmbH in der Albrecht-Dürer-Straße in Kirchheimbolanden. Dabei werden neue Versorgungsleitungen verlegt und Anschlüsse hergestellt. Die Bauzeit beträgt zwei Wochen. Eine vollständige Straßensperrung sei für diesen Zeitraum unumgänglich, sagt EWR-Projektleiter Daniel Funke. Alle Betroffenen würden informiert, wenn Wasser-, Gas- oder Stromversorgung kurzfristig eingestellt werden müssten. Rückfragen an EWR unter 06241 848-356.