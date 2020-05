Immer freitags heißt es jetzt für Sonja Freitag: „Auf zum Wochenmarkt nach Kirchheimbolanden.“ Die Mitarbeiterin des Obsthofs Enders aus Albisheim bietet dort seit einigen Wochen an einem Stand hofeigene Produkte an.

„Das ist für uns Neuland, wir haben das bislang nicht gemacht“, erzählt Birgit Enders, die Chefin im Obsthof. Übernommen hat sie den Standplatz von Jörg Sandberg, der im Frühjahr plötzlich verstorben ist.

Wir haben uns gut gekannt und verstanden, manchmal hat er uns auch etwas vom Großmarkt mitgebracht, wenn wir etwas brauchten“, erzählt Enders. Dass sie den Stand übernommen hat, ging allerdings auf die Initiative der Verwaltung zurück. „Wir wurden konkret angefragt. Für uns was das bislang neu, wir haben das vorher noch nicht gemacht“, sagt Enders, die im Familienbetrieb mit drei festangestellten Mitarbeitern und einigen Aushilfen fünf Hektar Obstwiesen bewirtschaftet. Vorwiegend Äpfel, aber auch Birnen, Kirschen und Zwetschgen werden selbst angebaut und im eigenen Hofladen vertrieben.

Nur Waren von regionalen Anbietern

„Der Hofladen besteht schon seit 2008 und bietet ein großes Sortiment regionaler Waren“, berichtet Enders. Neben dem eigenen Obst auch Gemüse, Essig, Honig, Schafskäse. Alle Artikel sind von regionalen Anbietern. Neu ist das Angebot von Eiern. „Wir haben 300 Freilandhühner angeschafft, jetzt bauen wir gerade an einem zweiten Freiland-Stall für die Tiere.

Mit dem Zuspruch auf dem Markt in Kirchheimbolanden ist Enders sehr zufrieden: „Sicher ist da jetzt auch Neugier dabei und das Interesse an einem neuen Anbieter, aber es ist sehr gut angelaufen.“ Deshalb will sie das Angebot beibehalten. Geprüft wird derzeit, ob auch während der Woche ein Stand auf dem Platz gegenüber der katholischen Kirche aufgebaut werden kann, wo Jörg Sandberg auch einmal pro Woche präsent war. „Dafür warten wir allerdings noch auf Rückmeldung von der Verwaltung“, sagt Enders.