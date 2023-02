Nurmehr eine Mitarbeiterin kann die Kreisverwaltung in dieser Woche in der Führerscheinstelle aufbieten. Wie am Dienstagnachmittag aus dem Kreishaus verlautete, führt momentan ein akuter Personalengpass zu längeren Wartezeiten.

Das Dilemma ist nach Angaben der Verwaltung auf mehrere Krankheitsfälle zurückzuführen. Weil nur noch die eine Mitarbeiterin einsatzbereit sei, sollten sich vor allem all jene Bürger, die den terminfreien Donnerstag nutzen wollen, auf einen langwierigen Behördengang einstellen.

Auch telefonisch schwer erreichbar

Die Kreisverwaltung empfiehlt, übers Internet (www.donnersberg.de) einen Termin für einen anderen Tag zu buchen oder gegebenenfalls den Besuch auf den nächsten Donnerstag zu verschieben.

Wegen der Erkrankungen beim Personal sei die Führerscheinstelle zurzeit auch telefonisch nur stark eingeschränkt erreichbar. Am Mittwoch wie auch am Donnerstag wird sogar überhaupt kein Anrufer durchkommen. Dies gilt aber gleichsam für den kompletten Betrieb: Weil die Telefonanlage an den beiden Tagen umgestellt wird, werden am Mittwoch und Donnerstag alle Anrufe im Kreishaus ins Leere laufen.