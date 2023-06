Einen Überblick über vielfältige Ferienbetreuungsangebote, -freizeiten und -spielaktionen sowie die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Donnersbergkreis gibt der aktuelle Ferienplaner „Hits für Kids 2023“. Er wird von der Abteilung Jugend, Familie und Sport der Kreisverwaltung herausgegeben und kann in einer digitalen Version unter donnersberg.de aufgerufen werden. In gedruckter Form ist der Ferienplaner im Kreishaus in Kirchheimbolanden sowie bei den Verbandsgemeindeverwaltungen erhältlich.

„Gerade in den Sommerferien können diese Angebote einen wertvollen Beitrag für die ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen leisten und stellen einen willkommenen Ausgleich vom Schulalltag dar“, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Die in „Hits für Kids 2023“ aufgeführten Aktivitäten stünden grundsätzlich allen jungen Menschen offen.

Zur genaueren Einschätzung der Angebote im Hinblick auf junge Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarfen sollte Rücksprache mit den jeweiligen Anbietern sowie den zuständigen Fachabteilungen der Kreisbehörde gehalten werden. Darüber hinaus haben der Sozialdienstleistungsträger Theis & Partner sowie die Lebenshilfe weitergehende Angebote für Kinder und Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen erarbeitet. Hier wird eine Erkundigung über die jeweiligen Träger empfohlen, so die Kreisbehörde.