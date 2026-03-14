Die fast einjährige Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Alsenz und Rockenhausen ist eine Geduldsprobe für Anwohner, Pendler und Gewerbetreibende. So ist der Zwischenstand.

Seit inzwischen fast vier Monaten wartet auf die Pendler und Anwohner entlang der B48 zwischen Alsenz und Rockenhausen täglich ein nicht unerheblicher Umweg. Schuld ist die Vollsperrung der Bundesstraße, die seit November besteht und noch bis Oktober dieses Jahres andauern wird. Angesichts aktuell hoher Spritpreise ist der wiederholte Umweg für viele Autofahrer noch problematischer geworden – und dabei ist noch nicht einmal die Hälfte der prognostizierten Dauer der Vollsperrung erreicht. Nachdem der Winter sich nun aber allmählich verabschiedet, war es an der Zeit, einmal beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) nach dem Vorankommen der Baustelle zu fragen.

Die Vorbereitungen auf die Straßenbauarbeiten laufen bereits. Nach Ostern soll es losgehen. Foto: Tommy Rhein

„Aktuell sind wir noch im Zeitplan“, erklärt Sandra Demuth von der LBM-Pressestelle auf RHEINPFALZ-Anfrage. Über den Winter seien vor allem Arbeiten an der Trinkwasserleitung durchgeführt worden, für die der Zweckverband Wasserversorgung und die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land zuständig sind. „Nach unserem Kenntnisstand kam es zu keinen nennenswerten Unterbrechungen bei den Arbeiten“, sagt Demuth. Im April sollten die Arbeiten an den Wasserleitungen, die mitunter 60 Jahre alt sind und dringend saniert werden mussten, fertiggestellt sein. Direkt daran anschließen soll sich der Ausbau der Bundesstraße. „Die Straßen- und Ingenieurbauarbeiten können nach Ostern beginnen“, sagt Demuth. „Schon jetzt laufen die Bauvorbereitungen auf Hochtouren“, ergänzt sie. Entsprechend bleibe das Ziel, dass die Straße im Oktober wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Umleitung belastet die Ortsgemeinden

In der Zwischenzeit müssen sich die Autofahrer weiterhin mit der langen Umleitungsstrecke anfreunden. Von Norden kommend geht es bei Alsenz auf die Umleitung über Obermoschel, Sitters, Schiersfeld, Finkenbach-Gersweiler, Waldgrehweiler, Ransweiler und Stahlberg bis Dielkirchen. Von Süden ist eine Umleitung von Dielkirchen über Gerbach, Sankt Alban und Gaugrehweiler vorgesehen. Immerhin haben die Pendler auf diesen mitunter hügeligen Wegen bereits die witterungsbedingt schwierigen Wintermonate überstanden.

Über Winter wurde bereits an den Trinkwasserleitungen gearbeitet. Foto: Tommy Rhein

Betroffen sind neben den zahlreichen Pendlern aber auch die Ortsgemeinden, die nun den Durchgangsverkehr auf ihren Straßen dulden müssen. „Wir merken das schon extrem“, sagt Katharina Weber, Ortsbürgermeisterin von Ransweiler. Sie beklagt auch, dass sich viele Autofahrer an den Ortsausgängen nicht an die Geschwindigkeitsvorschriften halten. Und das, obwohl die VG Nordpfälzer Land ihre neuen, selbst organisierten Blitzer bewusst oft entlang der Umleitungen aufstellt. Das bestätigt auch Eva Schlemmer, Ortsbürgermeisterin in Finkenbach-Gersweiler. Deutlich mehr Lkw-Verkehr und zum Teil zu schnell fahrende Fahrzeuge seien entlang der Hauptstraße ein Problem, vor allem dann, wenn morgens die Kinder an der Bushaltestelle stehen. „Viele ignorieren und vergessen, dass das hier keine Umgehungsstraße ist, sondern eine Ortsdurchfahrt“, kritisiert Schlemmer. Im Sommer sollen Messtafeln helfen, den einen oder anderen Autofahrer an das Einhalten der Geschwindigkeit zu halten. Auch die Gewerbetreibenden entlang der gesperrten Teilstrecke machen sich Sorgen. Viele befürchten erhebliche Gewinneinbußen und Probleme bei An- und Ablieferung – bis hin zu regelrechten Existenzängsten.