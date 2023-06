Am Samstag, 24. Juni, veranstaltet der Arbeitskreis „Aktiv gegen Rechts“ wieder eine Demonstration – zuletzt hatte es eine solche am 22. April gegeben, weil für diesen Tag die „Kameradschaft Rheinhessen“ und „Die Rechte“ einen Fackelmarsch in Kirchheimbolanden angekündigt hatten. Hintergrund der Demo am 24. Juni ist nun das Pfalztreffen der AfD, das die Partei am Samstag in der Stadthalle abhält. Laut Initiator Ludger Grünewald will der Arbeitskreis mit seiner Demo zeigen, „dass wir eintreten für demokratische Strukturen, dass hier bei uns in der Nordpfalz Menschenrechte und Frieden angesagt sind“ und „dass die Demokraten in der Mehrheit sind“. Beginn ist um 10 Uhr an der Kreisverwaltung.