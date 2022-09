Nächste Woche stellt das Mainzer Polizeipräsidium, zu dem auch die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gehört, das Thema „Betrug am Telefon“ in den Fokus. Dazu wurden im Vorfeld ehrenamtliche Sicherheitsberater für Senioren von der Polizei ausgebildet. Diese sind vom 4. bis 7. Oktober an zahlreichen Örtlichkeiten unterwegs, unter anderem in Banken und Sparkassen, in Supermärkten oder auf Marktplätzen. Dort wollen sie über die Maschen der Betrüger am Telefon informieren.

Diese Vorfälle kommen in letzter Zeit immer häufiger vor. Täter versuchen meist ältere Menschen dazu zu bringen, Geld oder andere Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Sie behaupten beispielsweise, dass Wertsachen und Bargeld zuhause und auch auf der Bank nicht mehr sicher seien oder dass man eine Kaution für ein Familienmitglied hinterlegen müsse. Sie setzen ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter Druck und bieten ihre angebliche Hilfe an. Täglich werden der Polizei diese oder ähnliche Anrufe gemeldet – und doch sei die Dunkelziffer groß.