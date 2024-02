Auf diese Weise helfen Kinder anderen Kindern: Das Oberwiesener „Aktionsbündnis für Kinder“ hat einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an das Frauenhaus in Donnersbergkreis übergeben. Die Summe war beim Besuch des Weihnachtstrucks in Oberwiesen zusammengekommen.

Der 2021 ursprünglich für die Opfer der Ahrtal-Katastrophe gegründete Hilfsverein hat in der Vergangenheit das Frauenhaus bereits vereinzelt mit Sachspenden unterstützt, wie Janine Malkmus bestätigte. Die Vorsitzende des Bündnisses und ihr Helferteam fühlten sich dem Frauenhaus und dessen Arbeit schon länger verbunden.

Mitmachaktionen statt Standgebühr

Der von ihrem Verein organisierte Kinderweihnachtsmarkt fand im Dezember bereits zum dritten Mal statt. Er bietet Organisationen und Vereinen aus Rheinhessen und der Pfalz die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Die Besonderheit: Statt eine Standgebühr zu zahlen, müssen Stand-Betreiber eine Mitmachaktion für Kinder anbieten. So ist der Weihnachtsmarkt ein Raum für Kinder, auf dem Sie kostenlos Abenteuer erleben können, sei es beim Schmieden, Basteln, Märchen lauschen, Kicken, Malen und vielem mehr. Finanziert wird der Markt über Fördermittel, den Verkauf von Speisen und Getränken sowie durch Sponsorenbeiträge. Deshalb kann der komplette Erlös in voller Höhe an Kinderprojekte gespendet werden.

4000 Euro waren diesmal von den Besuchern zusammengekommen. Um weitere 1000 Euro habe der Verein die Summe dann noch aufgestockt, schildert Malkmus. Zwei weitere Benefizveranstaltungen kündigt der Verein zudem für 2024 an.

Ungewöhnlich große Spende

Das Geld werde nun für den Familienbereich in der Einrichtung eingesetzt, berichtet Marion Baumrucker vom Frauenhaus Donnersbergkreis. Dieser sei bislang recht spärlich ausgestattet. „Eine Spendensumme in dieser Höhe erhalten wir sehr selten“, zeigte sie sich bei der Scheckübergabe in der Kreisverwaltung erfreut.

Das Frauenhaus Donnersbergkreis bietet akut betroffenen Frauen und Kindern Schutz vor Gewalt und unterstützt sie bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen sowie beim Start in ein gewaltfreies Leben. Für Frauen und Angehörige sowie für Fachpersonal und engagierte Bürgerinnen und Bürger bietet das Frauenhaus in einer Beratungsstelle Unterstützung an.