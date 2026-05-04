Kinder frühzeitig für Bücher und das Lesen begeistern: Dieses Motto hat Eva Martinowsky sich nicht nur beruflich auf die Fahnen geschrieben. Zum „Internationalen Welttag des Buches“, der jedes Jahr am 23. April begangen wird, hat die Kirchheimbolander Buchhändlerin mehr als 250 Grundschulkinder in ihren „Manar“-Buchladen eingeladen. „Mit meiner Aktion möchte ich die Kinder an das Lesen heranführen“, erläuterte Martinowsky.

Das Interesse war groß: Gut eine Stunde verbrachten die Viertklässler der Grundschulen Kirchheimbolanden und Stetten in ihrer Buchhandlung. „Es gab ein Quiz, und die Kinder durften alle möglichen Fragen rund um das Thema Lesen und Bücher stellen.“ Zudem habe jedes Kind im Anschluss ein Buch geschenkt bekommen. Im Mai geht die Aktion laut Martinowsky in die Verlängerung: Dann werden die Fünftklässler der Georg-von-Neumayer Schule Kirchheimbolanden im „Manar“ zu Besuch sein.