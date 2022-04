Wenn die Menschen nicht zur Lyrik kommen, kommt eben die Lyrik zu den Menschen: Das sagt sich Thomas M. Mayr vom Donnersberger Literaturverein und bringt beim Kirchheimbolandener Maimarkt am Sonntag, 8. Mai, Gedichte und Geschichten an ein breites Publikum.

„Einen Tag lang wollen wir Kirchheimbolanden zur Hauptstadt der Lyrik in der Pfalz werden lassen“, kündigt Thomas M. Mayr seine „Platz für die Lyrik“ betitelte Aktion an. Pfälzer Lyriker werden beim Kirchheimbolander Maimarkt auf den zentralen Plätzen der Stadt Passanten ihre Kunst nahebringen. Am Mozartbrunnen, auf dem Römerplatz und dem Konrad-Lucae-Platz, auf dem Schlossplatz und im Stadtpalais werden Dichterinnen und Dichter ihre Kunst präsentieren.

„Die Vortragenden werden nicht an einem festen Ort sein, sondern halbstündig wechseln“, sagt Thomas M Mayr. Er nennt die Aktion „StreetArt Lyrik“, und konnte für das lebendige literarische Maimarkt-Angebot Manfred Dechert, Sonja V. Senghaus, Katrin Sommer und Karin Klee gewinnen. Er selbst wirkt auch mit als „fliegender Händler des Worts“.

Ab 14.30 Uhr gibt es Dichtung live

Zwischen 14.30 und 17 Uhr werden die Künstlerinnen und Künstler am Sonntag ihr Wortangebot feilbieten und teils auch Bücher verkaufen. Plakate in der Innenstadt weisen auf die poetischen Darbietungen hin.

Der Literaturnachmittag „Platz für die Lyrik“ ist zugleich Auftakt der Lesereihe „Kibo liest und lauscht“, bei der am 15. Juni auch Sebastian Fitzek zu Gast sein wird.