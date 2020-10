Umweltschützer des Vereins VSR Gewässer untersuchen in einem Labormobil auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden am Mittwoch, 21. Oktober, Wasser aus privaten Brunnen.

Bei dem Verein handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, das VSR im Namen steht für „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse“. Seit fast 40 Jahren engagieren sich seine Mitglieder für den Schutz des Grund- und Oberflächenwassers vor Verunreinigungen.

Unter anderem bietet der Verein Wasserproben und -analysen an. Wie der Verein ankündigt, können Bürger bei der Aktion am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr Wasserproben von eigenen Brunnen am Labormobil abgeben. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt gibt es gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro. Diese Untersuchung wird bereits vor Ort gemacht, sodass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können.

Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt. Damit die Ergebnisse aussagefähig sind, bittet der VSR Gewässerschutz darum, für den Transport des Brunnenwassers Mineralwasserflaschen aus Kunststoff zu nutzen. Im Vorfeld wurde ein Hygiene- und Abstandsplan erstellt, damit alle sicher ihre Wasserprobe abgeben und trotz Corona ausführlich beraten werden können.

Die Brunnenbesitzer werden mit ihren Messwerten nicht alleingelassen, verspricht der Verein. Das Team berät auch anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist, und wofür nicht.

Außerdem beantwortet Physiker Harald Gülzow jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr Fragen unter Telefon 02831 9763342.