Traditionell findet an Pfingsten das nationale Sportfest für Mehrkämpfer in Limburgerhof statt. In diesem Jahr nahm Aileen Schuler vom SV Börrstadt am Siebenkampf in der Altersklasse der W14 teil. Die Athletinnen kamen aus Hamburg, Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz.

Schuler belegte unter den 21 Starterinnen mit 3249 Punkten einen hervorragenden fünften Platz. Die Erstplatzierten waren so eng beieinander, dass die nach sechs Disziplinen noch hinter ihr platzierte Athletin aus Hamburg im abschließenden 800-Meter-Lauf auf den zweiten Platz vorrückte. Zwischen der Erstplatzierten und Schuler lagen nur 91 Punkte. Von den aus Rheinland-Pfalz gestarteten Athletinnen belegte die vielseitige Aileen Schuler den zweiten Platz.