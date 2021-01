Im Donnersbergkreis waren im Dezember 2403 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren 61 mehr als im November und 422 mehr als im Dezember des vergangenen Jahres, wie die Agentur für Arbeit Kaiserslautern Pirmasens am Dienstag informiert hat. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,6 Prozent im November auf nun 5,8 Prozent gestiegen. Sie lag damit 1,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 86 zu besetzende Stellen gemeldet, zwölf weniger als im November und 19 weniger als im Dezember des letzten Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 517 offene Stellen. „Wir können weiter von einem stabilen Arbeitsmarkt sprechen, was in der aktuellen Situation sehr erfreulich ist“, so Martina Sarter, stellvertretende Leiterin der Agentur, zur Gesamtlage des Arbeitsmarktes in der Westpfalz. Die nachlassende Dynamik sei saisonal bedingt. Die Agentur sehe auch im Dezember eine Erholung am Arbeitsmarkt in der Region, er komme vergleichsweise gut durch die Corona-Krise, so die Einschätzung der Agentur.