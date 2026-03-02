Regionale Weine, passende Snacks und gesellige Abende in der Orangerie: Ab sofort wird wieder alle zwei Wochen donnerstags zum After Work Wine in Kirchheimbolanden eingeladen.

Mit den gefühlt ersten Sonnenstrahlen des Jahres startet auch die Reihe After Work Wine in die neue Saison. Auftakt ist am Donnerstag, 5. März: Ab 18 Uhr können Besucher zum Feierabend einen guten Tropfen des Weinguts Höbel genießen. Die Treffen bieten die Gelegenheit, gemeinsam mit Kollegen oder Freunden regionale Weine zu verkosten. Die Stadt Kirchheimbolanden organisiert das Angebot seit etwa eineinhalb Jahren. Sie findet im Rahmen der Initiative „Die kulinarische Hauptstadt der Nordpfalz“ statt. Während der Wintermonate wird die Orangerie als Veranstaltungsort genutzt, bei wärmerem Wetter verlagert sich das Geschehen auf den Römerplatz.

Laut Mitorganisator Rainer Schulmeyer erfreuen sich das Angebot großer Beliebtheit. „Mittlerweile erhalten wir so viele Anfragen von Weingütern, dass wir schon alle Termine bis Dezember vergeben haben“, erklärte er. Es gebe sogar bereits eine Warteliste für das Jahr 2027. Die nächsten Termine in der Orangerie sind am 19. März mit dem Weingut Bernhard-Räder aus Flomborn, am 2. April mit dem Weingut ZWAJ Weine aus Mölsheim und am 16. April mit dem Weingut Erbeldinger aus Bechtheim-West. Ab 7. Mai wird die Veranstaltungsreihe dann wieder auf dem Römerplatz fortgesetzt.