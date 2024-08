Seitdem ein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im benachbarten Kreis Alzey-Worms diagnostiziert wurde, ist auch der Donnersbergkreis in Alarmbereitschaft. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung hat eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht. Was das nun bedeutet und was es zu beachten gilt.

Was ist die Afrikanische Schweinepest?

ASP