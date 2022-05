Auch im Donnersbergkreis müssen sich die Behörden zwangsläufig mit dem Thema Affenpocken befassen. Das Gesundheitsamt des Kreises sei wachsam und „im Fall des Auftretens eines solchen Falles vorbereitet“, versichert die Kreisverwaltung. Die zuständigen Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene tauschten sich regelmäßig aus. Sollte es zu einer Erkrankung im Donnersbergkreis kommen, würde der Patient in Mainz behandelt.

Bei all dem verweist die Kreisverwaltung aber darauf, dass es in Deutschland bislang nur sehr wenige bestätigte Fälle von Affenpocken gegeben hat. Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht ein geringes Infektionsrisiko für die Bevölkerung. Die Gefahr einer Übertragung der Affenpocken von Mensch zu Mensch sei gering und erfolge in der Regel nur durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten, also engen Körperkontakt.

Bei einem Verdachtsfall muss das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises kontaktiert werden (06352 710500), das über die weiteren Schritte informiert. Mit entsprechenden Symptomen (Hautveränderungen vom Fleck bis zur Pustel und Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten) ist eine Quarantäne verpflichtend, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. Bei Infizierten empfiehlt das RKI eine Isolationsdauer von mindestens 21 Tagen und in jedem Fall, bis die Kruste des Ausschlags abfällt.