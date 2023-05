Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bartaffe Udo ist wieder zurück im Exoten-Tierpark in Rockenhausen. Betreiber Andreas Spieß ist froh, dass sein Schützling wohlauf ist. Die Besucher freuen sich, dass der prominente Affe wieder im Zoo beobachtet werden kann. Nur ein Problem gibt es noch.

Udo spielt mit seinen fünf Brüdern. Sie toben über die Baumstämme und Balken im Gehege. Trotz seiner fast zweimonatigen Abwesenheit wurde der wohl bekannteste Affe der Pfalz wieder ohne Probleme von seinen Artgenossen aufgenommen. „Bei Primaten ist es oft üblich, dass Tiere, die sich von der Gruppe entfernen, ausgestoßen werden“, sagt der Betreiber des Exoten-Tierparks in Rockenhausen, Andreas Spieß. „In diesem Fall ist das jedoch zum Glück nicht passiert.“

Bereits an dem Tag, an dem der Bartaffe in das Gehege zurückgekehrt ist, sei er wieder in den Kreis um seine Brüder integriert worden. „Sie haben ihn zunächst einmal gelaust“, berichtet Spieß. „Bei Menschen würde man wohl ,gekämmt’ sagen.“ Bei dieser Art der Pflege entnehmen andere Affen Haarschuppen und halten so das Fell der Artgenossen sauber. „Er selbst kann das bei sich nicht durchführen“, weiß Spieß. Daher sei das Fell des Rückkehrers auch zunächst unordentlich und zerzaust gewesen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von YouTube Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Süß geht über gesund

Auch aus gesundheitlicher Sicht sei alles in bester Ordnung. Neben einer Untersuchung beim Tierarzt habe man auch eine Entwurmung vorgenommen. „Wir wissen ja nicht, was er während seiner Flucht alles aufgenommen hat“, sagt Spieß. Klar ist, dass jetzt erstmal ein bisschen abgespeckt werden muss. Schließlich konnte sich Udo während seiner Flucht den Speiseplan selbst zusammenstellen. Im Zoo läuft das anders. „Jetzt bekommt er auch wieder Gemüse“, berichtet der Betreiber. „Unterwegs war er wie ein kleines Kind, das sich lieber an den Süßigkeiten bedient“, erzählt er von der beinahe ausschließlich aus Obst bestehenden Ernährung des Bartaffen.