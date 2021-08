Noch immer befindet sich der aus dem Exoten-Tierpark in Rockenhausen entlaufene Affe wohl an seinem zuletzt bekannten Aufenthaltsort in Niederkirchen. Das teilte der Tierpark-Betreiber Andreas Spieß am Montagnachmittag mit. Der Makake werde dort immer wieder in einem Umkreis von rund 500 Metern gesehen. Nun hofft Spieß, das Tier anfüttern und schließlich mit einer Falle einfangen zu können. Seit mehr als einem Monat befindet sich der Affe schon auf der Flucht. Nach seiner Rundreise durch die Region um Rockenhausen und einem längeren Aufenthalt bei Reipoltskirchen (Kreis Kusel) hat er nun in Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern Quartier bezogen. Dort war er erstmals in der vergangenen Woche gesehen worden.