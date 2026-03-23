Ulrike Beckmann und Damian Lohr vertreten künftig die AfD aus dem Donnersbergkreis. Ihre enge Verbindung zur Landtagsfraktion sorgte bereits für Debatten über Transparenz.

Mit 24 Sitzen zieht die AfD in den neuen Landtag von Rheinland-Pfalz ein. Eine Besonderheit: Erstmals werden Ulrike Beckmann (56) und ihr Sohn Damian Lohr (32) aus dem Donnersbergkreis gemeinsam im Parlament vertreten sein. Für Ulrike Beckmann, die auf Listenplatz 20 kandidiert hatte, ist der Einzug in den Landtag eine neue Phase ihrer politischen Karriere: Die Bürokauffrau ist seit 2016 in der Geschäftsstelle der AfD-Landtagsfraktion tätig und seit acht Jahren Kreisvorsitzende der AfD im Donnersbergkreis.

Genau deswegen gab es vor einigen Monaten Kritik: Dass Ulrike Beckmann in einer bezahlten Funktion innerhalb der AfD-Landtagsfraktion beschäftigt war, während ihr Sohn Damian Lohr gleichzeitig als Abgeordneter tätig war, ließ Fragen aufkommen. Die AfD selbst weist jede Form von Vetternwirtschaft entschieden zurück: Beckmann sei ausschließlich auf Basis ihrer Qualifikation und ihres jahrelangen Engagements im Kreisverband sowie in der Landespartei für die Stelle ausgewählt worden. Zuvor war sie im Bereich Kindertagesstätten beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung beschäftigt.

Ihr Sohn Damian Lohr, Jahrgang 1993, gehört bereits seit 2016 dem rheinland-pfälzischen Landtag an und bleibt auch in der neuen Legislaturperiode Abgeordneter. „Ich möchte mich bei meinen Wählern bedanken. 25 Prozent sind ein respektables Ergebnis. Wenn ich mir die Demografie beim Wahlergebnis ansehe stelle ich fest: Die AfD wird in Zukunft im Donnersbergkreis eine noch stärkerere Rolle spielen. Mit nun zwei AfD-Abgeordneten werden wir unser Engagement weiter ausbauen“, sagt Lohr zu den aktuellen Zahlen.