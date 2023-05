Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um 11.30 Uhr ist in der Backstube der Bäckerei Münzel in Rockenhausen Ruhe eingekehrt. Die Bäcker sind längst zu Hause und die Teigmaschine steht still. Geblieben ist nur das Brummen des Ofen-Ventilators. Und der Geruch nach Nelken, Zimt und Schokolade. Denn schon seit Anfang November schwitzen hinter der Tür des Backofens Weihnachtsgebäck, Stollen und das „Butterbrot“. Klar, dass wir mal dahinter schauen wollen.

In der Weihnachtsbäckerei sind Emma und Daniel Münzel gerade beim „Butterbrotstechen“. Das Paar hat Anfang des Jahres die Bäckerei übernommen. Die Plätzchen