Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine weiße, schlichte Holztür mit einem Metallgriff. Öffnet man sie, ist man mittendrin im Zeitungsgeschehen: Man befindet sich in der Lokalredaktion der Donnersberger Rundschau in Kirchheimbolanden in der Schlossstraße.

In der Redaktion wird man von Vera Curschmann empfangen. Sie kümmert sich um das Organisatorische und hat auf ihrem Computerbildschirm immer alles bestens im Blick: Welcher Termin wo stattfindet,