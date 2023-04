Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein verführerischer Schokoladenduft liegt in der Luft. Kein Wunder, denn Hermann Enkler, Besitzer des gleichnamigen Cafés in der Kirchheimbolander Innenstadt, und seine Mitarbeiterin Marie Renn sind gerade dabei, Pralinen herzustellen. Dabei werden in einem Rutsch 20 bis 30 Kilo Schokolade verarbeitet.

Ein großer silberner Kühlschrank, der später noch geöffnet wird, eine Ablagefläche, vorgefertigte Pralinen und ein Fließband, über das ein hellbrauner Schokoladenvorhang