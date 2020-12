Türen sind in der Adventszeit von besonderer Bedeutung. Wir nähern uns heute allerdings dem Thema einmal auf irdische Art und Weise. Nein, Walter Mizera ist nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Sein Kommen war absehbar, weil es eine Verabredung zu einem Gespräch gab. Es sollte eine Unterhaltung über Türen werden, mit denen er als Architekt, der seit über 30 Jahren im Donnersbergkreis plant und baut, auf eine besondere Art und Weise zu tun hat.

Herr Mizera, seit mehreren Jahrzehnten planen Sie Häuser. 1270 Projekte wurden von Ihrem Büro bis heute bearbeitet; Sie bringen also viel Erfahrung mit. Gehen wir einmal von außen nach innen. Welche Bedeutung hat die Haustür?

Die Haustür ist ausgesprochen wichtig. Sie muss ja viele Aufgaben erfüllen. Zuallererst ist sie deutliche Trennung von Außen und Innen und damit auch Schutz der Privatsphäre. Gleichzeitig ist sie auch die Öffnung zur Welt, die viele Bauherren großzügig gestalten. Da gibt es dann Verglasungen rechts und links oder in der Tür. Und sie muss einiges aushalten, Witterungs- und Einbruchschutz bieten.

Aber ist die Außentür nicht über Technisches hinaus auch so etwas wie die Visitenkarte eines Hauses?

Ja, natürlich. Sie muss zum Gesamtstil des Hauses passen, hat schon den Charakter eines Statussymbols. Material, Gestaltung und Farbgebung sagen einiges über den Besitzer aus, manchmal auch, wieviel Geld er in der Lage ist auszugeben.

Die älteste Tür, die immer noch benutzt wird, ist eine Echtholztür: Die Portale der Basilika Santa Sabina in Rom sollen um 430 n. Chr. hergestellt worden sein. Die Basiskonstruktion hat sich inzwischen offenbar kaum verändert, aber wohl einiges beim Öffnungsvorgang.

Das stimmt. Schon länger gibt es elektronische Systeme, die einen Schlüssel verzichtbar machen. Das Öffnen läuft dann über eingescannte Fingerabdrücke und auch übers Handy. Das hat verschiedene Vorteile. Man kann sich beispielsweise nicht mehr aussperren, das Kind nicht den Schlüssel verlieren und der Sportverein kann abends die Schulhalle benutzen, ohne dass der Hausmeister kommen muss.

Wenden wir uns den Innentüren zu. Auch sie sind bei der Planung sicherlich sehr wichtig.

Oh, ja! Die sind meistens aus Holz und haben einen Wabenkern oder eine Röhrenspaneinlage. Bei der Oberfläche gibt es für die Bauherren fast immer nur zwei Alternativen: entweder eine weiße Lackierung oder sichtbares Holz. Und auf jeden Fall müssen die Türen zum Stil des Hauses passen. Kaum jemand wird Eichentüren mit floralen Mustern in einem Haus haben wollen, das eher cool wirken soll.

In Privathäusern gibt also kaum farbige Türen, gelbe oder grüne?

Ja, das stimmt. Aber in öffentlichen Gebäuden ist das manchmal anders. Ganz gezielt erhalten in Schulen beispielsweise Türen bestimmter Bereiche eine ihnen zugeordnete Farbe. Sie markieren dann quasi Areale und sind für die Orientierung interessant.

Es gibt zahlreiche Sprüche rund um unser Thema. Am Ende eins für Sie: „Danke! Das ist eins der magischen Worte, das viele Türen öffnet.“