Lodengrün und wetterfest gekleidet sitzt er wieder oben auf der Kanzel. Mit dem Fernglas schaut er durch die Luke hinüber zum Waldrand. Mich lässt er auf einer Decke zu seinen Füßen liegen und erwartet, dass ich mich absolut still verhalte. Er weiß, wie schwer mir das fällt.

Es ist allgemein bekannt, dass wir Terrier eher der unruhigen Art zuzuordnen sind. Manchmal nennt er mich einen Terreur, wenn ich allzu lebhaft bin. Aber ich weiß, dass er mich trotzdem sehr gerne hat. Wenn er mich hinter den Ohren krault oder mir sanft über den Rücken streichelt, könnte ich ihn knutschen. Aber das hält er für unhygienisch.

Und dann diese Weisheiten! „Mensch werden heißt zu lernen, seine animalischen Triebe zu beherrschen“, hat er einmal zu mir gesagt. „Wau, wau!“, war meine Antwort. Dass ich ein Hund bin, ignoriert er manchmal einfach. In Büchern zur Hundeerziehung hat er gelesen, man solle das Verhalten des Hundes aus der Sicht des Hundes beurteilen und nicht mit den Augen des Menschen. Aber leider kommt doch immer mal wieder der Mensch bei ihm durch. Warum hat er sich ausgerechnet mich ausgesucht? Terrier sind doch klein und recht eigensinnig.

Am wohlsten fühlt sich mein Herr auf seiner Kanzel, hier wird er eins mit dem, was man heute noch Natur nennt. Da umgebe ihn Frieden, sagt er. Scheinbar gelingt es ihm für eine kleine Weile, den gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen und einzutauchen in die archaische Welt unserer frühen Vorfahren. Eine Illusion von den Ursprüngen unseres Daseins mit dem Menschen als Teil der Natur. Regungslos verharrt er auf dem Drehstuhl, hellwach beobachtet er die Umgebung und lauscht in den Abend hinein. Keine Bewegung, kein Geräusch entgeht ihm. Stunden können vergehen, selbst wenn spät in der Nacht die Glocken der fernen Dorfkirche schlagen, ignoriert er die Zeit.

Hasen haben von ihm nichts zu befürchten, und Rehe erlegt er höchst selten. Wenn ihn so etwas wie jagdliche Passion packt, dann am ehesten bei Wildschweinen. Deretwegen hat er auch schon halbe Winternächte bei Schnee und Minusgraden auf dem Hochsitz verbracht. Saufieber nennt er das. So etwas wie Jägerglück empfindet er dann, wenn an Weihnachten der Wildschweinrücken aus dem Backofen duftet. Der Tisch ist festlich dekoriert. Hatte es der Herbst gut gemeint, gibt es zum Braten Rahmsoße mit Steinpilzen oder Pfifferlingen. Auch Birnen und Preiselbeeren fehlen nicht. Die Spätzle macht er selbst, eine Reminiszenz an seine badische Heimat. Der spanische Rosado schmeckt ihm an solchen Tagen besonders gut. Oft sagt er, dass sich mit dem Wildbretgericht der jagdliche Kreis für ihn schließe.