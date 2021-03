Wenn man Petra Seitz besuchen will, fährt man ins Zellertal hinein, muss dann aber sehr bald nach rechts abbiegen und bewegt sich auf eine abseits liegende grüne Siedlung zu, den Heyerhof. Eines der wenigen großzügigen Anwesen gehört der Familie Seitz, die einen landwirtschaftlichen Betrieb mit einem Weingut führt. Irgendwie fühlt man sich ein bisschen wie aus der Welt geworfen, wenn man auf dessen Hof fährt.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch eine wunderbar adventliche Atmosphäre, die einen dort umfängt. Tannengrün, rote Schleifen, Sterne in vielen Variationen, Baumkugeln, Knorze – alles ist üppig und liebevoll arrangiert, macht Lust darauf, dem Licht zu folgen und durch die Tür in die geschmückte Weinstube zu treten.

Petra Seitz orientiert sich bei ihrer Adventsgestaltung jedes Jahr an einem anderen Motto. So gab es in den vergangenen Jahren die genussvolle, die leuchtende, die märchenhafte Weihnacht – immer war es besonders. 2020 geht es dynamisch zu: „Wild auf Wein“ heißt es im doppelten Sinne, und das ist mehr als augenfällig, wenn man die Weinstube betritt. Auf Tischen, Bänken, Kommoden – überall ist Wald: Moos, Blätter, Zapfen, Geweihe, Holz, Baumrinde, Zweige, Tannen, geordnet und gleichzeitig ungeordnet arrangiert als eine einzige grüne Szenerie.

Und mittendrin auf dem großen Tisch – fast glaubt man, lebendig – sitzt ein Hase, steht ein Fuchs, dahinter ein Frischling, neben der Bank ein Bambi, vom Schrank herunter schaut ein Fasan. „Nein, das sind keine Steiff-Tiere“, erläutert Petra Seitz, „sondern präparierte Exemplare, die mir vom Landesjagdverband für die Weihnachtszeit zur Verfügung gestellt wurden.“ Sie machen das Ganze sehr anschaulich und beeindruckend, sind regelrechte Blickfänger.

„Wenn Weinkäufer kommen, die sich alle anmelden müssen, können wir uns wegen Corona nicht lange in der Stube aufhalten, was natürlich schade ist“, sagt die Winzerin. „Und man könnte einwenden, dass sich dafür doch der ganze Aufwand nicht lohne. Wir wollen aber, dass man sieht: Wir geben uns trotz oder gerade wegen der aktuellen Situation Mühe, strengen uns an. Alle Jahre wieder!“ Petra Seitz hat nicht nur ein Händchen fürs Gestalterische und Dekorative, sie kocht auch noch ausgezeichnet.

Rezept: Rehschinken auf Rote Beete Carpaccio mit Orangenspalten und kandierten Walnüssen

Zutaten:

150 Gramm Reh-Nussschinken hauchdünn geschnitten

1 Rote Beete roh, als ganze Knolle hauchdünn gehobelt

50 Gramm Feldsalat, geputzt und gewaschen

50 Gramm Rukola Salat, geputzt und gewaschen

1 Orange filetiert

50 Gramm frisch geröstete Walnüsse mit Honig kandiert

Dressing: 2 EL Olivenöl/ 1 EL Walnussöl/ 2 EL Zitronensaft/ 2 EL Orangensaft/ 1 EL Essig/ 1 TL Honig/ 1 TL Preiselbeeren/ ½ TL Meerrettich/ 1 TL Salz/ Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Zum Anrichten die gehobelten Rote Beete in Scheiben kreisförmig auf zwei Tellern auslegen und mit Dressing beträufeln. Mittig die Hälfte Rucola und Feldsalat verteilen. Orangenspalten und Rehschinken ansprechend daran anrichten. Mit Dressing beträufeln. Zuletzt die kandierten Walnüsse darüber. Eventuell ein gutes Brot dazu reichen.

Guten Appetit!