Dannenfels ist vor allen Dingen wegen seiner Nähe zur höchsten Erhebung der Pfalz, dem Donnersberg, und als Luftkurort eine recht bekannte Gemeinde. Seit sechs Jahren wohnt das Ehepaar Norbert Schäfer und Kerstin Schäfer-Ludwig dort. Es hat die Gebäude und das weitläufige Gelände eines ehemaligen Bauernhofs, den sogenannten Gümbelhof, gekauft.

Wenn man durch das ansehnliche schmiedeeiserne Tor tritt, befindet man sich auf einer sehr großzügigen Hofanlage mit einem Fachwerkhaus und reichlich Nebengebäuden und Ställen. „Als ich das erste Mal hier stand, wusste ich: Das ist es, was wir suchen“, erzählt Kerstin Schäfer. Und das zu finden, war offensichtlich gar nicht so leicht. Es ging nämlich nicht nur um eine Bleibe für ihre zweibeinige Familie, sondern auch für die Mitglieder, die auf vier Beinen unterwegs sind: die beiden Hunde Victor und Lumi und vor allen Dingen um die vier Pferde Tillmann, Larius, Billy und Nero. Außerdem sollte es Räumlichkeiten geben, in denen Kurse abgehalten werden können. Kerstin Schäfer ist Yoga-Lehrerin.

Alle Gebäude waren beim Kauf in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Und das betraf nicht nur die dekorativen Bereiche, sondern auch alles, was mit Leitungen, Belägen und Co. zu tun hat. Jeder, der schon einmal ein altes Haus renoviert hat, weiß, was eine Entkernung und die Neukonstruktionen bedeuten – vor allen Dingen, wenn der Hausherr einen großen Teil der Arbeiten selbst erledigt. Entsprechend lang hat es gedauert, bis die Gebäude in ihrem jetzigen Zustand waren.

Das Anwesen mit seinen insgesamt 3500 Quadratmetern stammt aus dem 18. Jahrhundert, und es ist gelungen, den Charme des alten Bestandes zu erhalten und mit Neuem zu verbinden. „Die Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde gestaltete sich unproblematisch. Mein Yogakursraum beispielsweise war mal ein Kuhstall“, erläutert Kerstin Schäfer. Diese Vergangenheit sieht man ihm nicht mehr an. Nur die imposante Deckenkonstruktion mit den massiven dicken Holzbalken erinnert noch daran und gibt dem Raum etwas Einzigartiges. Man würde heute so nicht mehr bauen – auch, weil es kaum mehr zu bezahlen ist.

Selbst im Dezember sieht Hof einladend aus

Das Areal des Innenhofes ist riesig und deswegen fand hier regelmäßig in der Adventszeit das Krippenspiel statt. „Es ist wirklich sehr schade, dass es aktuell das erste Mal seit 20 Jahren ausfallen muss“, bedauert Kerstin Schäfer. Der Hof sieht sogar jetzt im Dezember, da gar nichts blüht, sehr einladend und anmutig aus; richtig schön ist es in den warmen Jahreszeiten, spätestens wenn die großen Oleanderpflanzen wieder aufgestellt sind. „Wir haben es nicht bereut, nach Dannenfels gezogen zu sein“, fasst Kerstin Schäfer zusammen. „Hier lässt sich alles das vereinigen, was wir gern wollten: Natur direkt vor der Haustür, Pferde halten, tolle Ausritte machen und in einer einzigartigen Atmosphäre meine Kurse anbieten.“

Auch Dannenfels freut sich, dass die alten Gebäude wieder zum Leben erweckt wurden, bestätigt Bürgermeister Ernst-Ludwig Huy: „Es tut einem Dorf immer gut, wenn jemand einen so traditionsreichen Hof renoviert und er damit für das Ortsbild erhalten bleibt.“