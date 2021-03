Seit 1983 wohnt Klaus Vögtle in Obermoschel – und zwar im ehemaligen Gefängnis des Amtsgerichts. In der originalen dunkelblau gestrichenen Tür ist immer noch die Klappe des Gefängniswärters enthalten. Und das Fenster über der Tür ist noch mit den alten Gitterstäben versehen.

„Als ich am 1. September 1983 angefangen habe, das Haus umzubauen, war bis auf eine Weinprobierstube noch alles wie im Gefängnis“, erinnert sich Klaus Vögtle zurück. Ein Jahr lang hat er dann renoviert und so das Gefängnis nach und nach wohnlich gemacht. Dabei fand er sogar in einem Fensterrahmen einen Kassiber, also ein heimliches Schreiben eines Häftlings an einen anderen Insassen. Die Geschichten über das Gefängnis – das bis in die 60er Jahre genutzt wurde und dann noch zwei Jahre lang als Polizeistation diente – wurden ihm von Zeitzeugen erzählt, die gerne regelmäig bei ihm vorbeikamen, um Erinnerungen zu teilen.

Zum Beispiel, dass es einmal zu einem Aufstand gekommen war: Ein Häftling, der im Keller zum Holzhacken eingeteilt war, schlug das Beil auf den Kopf des Wärters und wollte ausbrechen – der Versuch misslang jedoch. Oder dass die Landwirte sich die Insassen für die Arbeit auf den Feldern ausleihen konnten. Etwas was die Häftlinge wohl gerne in Anspruch nahmen, weil sie dort mit gutem Essen verköstigt wurden.

Stacheldraht an den Mauern

„Am Anfang war das schon ein komisches Gefühl, quasi in ein Gefängnis einzuziehen“, erzählt Vögtle. Er hat sich auch mal probeweise eine Zeit lang in eine Zelle gestellt. „Da war alles kahl, von innen ist keine Klinke, nur das geschlossene Guckloch. Angenehm war das nicht.“ Zu der Einrichtung der zwei Meter breiten und vier Meter langen Zellen hat ein Stahlbett, das tagsüber hochgeklappt wurde, und zwei Bretter, die als Sitz und Tisch benutzt werden konnten, gehört. Außerdem gab es einen kleinen Ofen, der im Winter über den Gang aus beheizt wurde. Die Insassen – um die 15 Personen konnten untergebracht werden – waren wahrscheinlich ein paar Wochen bis ein paar Wochen in Haft, die richtig schweren Fälle waren nicht im Amtsgerichtsgefängnis untergebracht.

Auch den Gefängnishof hat Vögtle mit übernommen. Dort war früher eine Wäscherei und ein Brunnen, über den Mauern hing Stacheldraht. Außerdem ist ein kleiner Gemüsegarten erhalten, den die Frau des Gefängniswärters angelegt haben soll. Sie hat wohl auch für die Insassen gekocht. Klaus Vögtle nutzt die Fläche nun für ein paar Weinreben. Und wie ist das Gefühl, in einem ehemaligen Gefängnis zu leben, heute? „Ich fühle mich pudelwohl. Es ist ein sehr solides Haus. Und weil ich alles von Hand umgebaut habe, habe ich auch eine sehr enge Bindung an es.“