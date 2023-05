Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Schwanen-Apotheke“ liegt als malerisches und reizvolles Gebäude im ältesten Stadtteil von Kirchheimbolanden, in der Langgasse 29 am oberen Tor der Stadtmauer. Wer die Tür öffnet, erhält einen Blick in die toll erhaltenen Räumlichkeiten und spürt sofort den Charme, den die alte Apotheke versprüht.

Im Jahr 1725 wurde die Apotheke mit dem Anwesen – darunter auch der Apothekerturm von Johannes Petsch, dem „Fürstlichen Hofapotheker“ – erbaut.