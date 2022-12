Kurz nach seinem 20. Geburtstag steht es schlecht um den Eisenberger Förderverein Landschaftspark Friedrich von Gienanth. Überalterung der Mitglieder und mangelndes Interesse der Bevölkerung machen ihm den Garaus – und das wenige Jahre vor dem 200. Jubiläum des bedeutenden grünen Kulturguts.

Das zwischen 1826 und 1834 im Auftrag des Eisenhütten-Eigentümers Friedrich von Gienanth nach englischem Vorbild gestaltete Areal gegenüber dem Betriebsgelände droht in einen Dornröschenschlaf zu verfallen. Dort schlummerte es schon einmal, bis sich im September 2001 der Förderverein gründete. Die Behörden hatten angekündigt, den Eisbach wieder durchs Tal führen zu wollen und dafür das Wehr am Hammerweiher abzureißen, einem See, der Teil des Landschaftsparks ist. Mit einer Unterschriftenaktion am Tag des Denkmals konnte das verhindert werden.

Der Verein kümmerte sich mit viel Liebe um das fünf Hektar große, hinter einer hohen Mauer versteckte Gelände an der Landstraße 395. Zunächst war alles verwildert, die dort stehenden Gebäude – allen voran die Orangerie und das Gewächshaus – verfallen. Es ging in erster Linie um das Wiederherstellen der einst angelegten drei Sichtachsen, die den Blick ins Tal eröffnen, und das Restaurieren der Ruinen. Mit großem Engagement gelang es, den Verfall der historischen Bauten zu stoppen und den Park wieder in einen ansprechenden Zustand zu versetzen. Finanzmittel wurden über das seit 2003 im Zweijahres-Rhythmus laufende Bärlauchfest und über Führungen erwirtschaftet. Auch gab es hier und da Spenden.

„Corona hat uns zurückgeworfen“

„Doch Corona hat uns zurückgeworfen“, weist der Vorsitzende Gunther Biesterfeldt darauf hin, dass lange Zeit keine Einnahmen generiert werden konnten. Rund 10.000 Euro werden jährlich für den Unterhalt des Parks benötigt. Außerdem sind inzwischen die Mitglieder des Vereins noch älter geworden. Das Ausrichten von Veranstaltungen, die Sanierung von Gebäuden und Kunstwerken wie die Sonnenuhr von 1838 und die Mönchsstatue aus dem Mittelalter, sowie die Grünpflege in dem teils steilen Gelände sind zu mühsam geworden. Für das Bärlauchfest in diesem Frühling habe er kein Team mehr fürs Pflücken und Kochen zusammenbekommen, und „Jüngere kommen nicht nach“, sagt Biesterfeldt, selbst mit 86 Lenzen der älteste. Das „Küken“ unter den 43 Senioren ist Frank Giel mit 67 Jahren.

Dass die Mitstreiter irgendwann nicht mehr so können wie sie wollen, war schon lange abzusehen. Deshalb wurde durch den einstigen Stadtbürgermeister Adolf Kauth (FWG) und stellvertretenden Vereinsvorsitzenden die Gründung einer Stiftung angeregt. Nach dem festlichen Startschuss im wunderschön illuminierten Park im August 2016 konnte er Zusagen über Zuwendungen in Höhe von 55.000 Euro vermelden. Alexis von Hoensbroech, einer der Söhne von Friedrichs Ur-Ur-Enkelin Marion Gräfin Gienanth und Eigentümer der Gartenanlage, wollte die grüne Oase in die Stiftung überführen.

„Die Zustiftungen sind bei 48.000 Euro stehengeblieben“, berichtet Biesterfeldt. Auch all die angedachten Projekte, unter anderem in den Bereichen Bildung, Erziehung und Integration, Umwelt- und Naturschutz, seien nicht gelaufen. Und nun seien vor rund einem Jahr auch noch zwei große Gebäude samt Grundstücken an das Unternehmen Gienanth verkauft worden: eine Villa mit 4865 Quadratmetern drum herum und das Gärtnerhaus auf 3623 Quadratmetern Land. „Hier leben jetzt Leiharbeiter des Eisenwerks“, weiß Biesterfeldt. Damit sind zusätzlich zum 5304 Quadratmeter großen Areal mit dem Mausoleum, das einer Erbengemeinschaft gehört, große Teile aus dem Park herausgelöst worden „und wir können ihn nicht mehr so nutzen wie zuvor“.

Diese Projekte stehen an

Aktuell stehen zwei Sanierungsprojekte an, die der Verein unmöglich anpacken kann. Ein Stück Mauer ist marode und müsste – nach inzwischen veralteten Berechnungen – für 20.000 Euro in Ordnung gebracht werden. Und in das Glasdach des vor fünf Jahren für 155.000 Euro instandgesetzten Gewächshauses ist durch Schneebruch am 8. April der riesige Ast einer Linde gekracht. Seither regnet es hinein. „Mir liegt ein Reparaturangebot über 5000 Euro vor“, erzählt Biesterfeldt, der sicher ist, dass sich der Verein bei der nächsten Generalversammlung im Sommer 2023 auflösen wird. Marion von Gienanth hegt auf Nachfrage allerdings noch gewisse Hoffnungen auf Fortbestand des Vereins und Sanierung des historischen Gewächshauses.

