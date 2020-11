Die sonst üblichen begleitenden Veranstaltungen können coronabedingt nicht stattfinden – aber ganz brauchen die Albisheimer nicht auf den Adventskalender am Rathaus zu verzichten. Der erstrahlt sogar in neuem Glanz.

Denn die meisten alten Märchentafeln waren beschädigt beziehungsweise marode und konnten deshalb nicht mehr aufgehängt werden. Die Gemeinde hat daher die ursprünglichen Bildertafeln fotografieren und für den Druck auf Dibondplatten bearbeitet lassen. Ferner wurden am restaurierten Rathaus neue Befestigungen angebracht, und nun kann ab dem heutigen 1. Dezember wieder jeden Tag ein Adventsfenster am Rathaus öffnen.

Da wegen der Pandemie alle Veranstaltungen – darunter auch Weihnachtsmarkt und Puppentheater – abgesagt werden mussten, hat sich die Albisheimer Kulturwerkstatt als kleinen Ersatz eine Rätselfrage ausgedacht. Dazu werden Lebkuchenbuchstaben, die zusammengesetzt ein Wort ergeben, am Rathaus aufgehängt. Kinder von sieben bis zwölf Jahre können das Lösungswort bis 18. Dezember an Uli Pohl, Hammerhof 37, Albisheim, oder per Mail an ulp@gmx.de schicken. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine.

Erklärtes Ziel der Initiatoren: „Trotz Covid-19 kann der Adventskalender jeden Tag bis Weihnachten betrachtet werden und ein wenig Feststimmung in den Alltag bringen.“