Bühne frei hieß es an Gründonnerstag für den Adonia-Projektchor in der Aula des Nordpfalzgymnasiums. Die insgesamt 70 jungen Mitwirkenden hatten das Teens-Musical „Treffpunkt Brunnen“ im Gepäck. Mit Tanz, Theater und einem großen Chor wird darin die biblische Geschichte zwischen Jesus und einer samaritanischen Frau erzählt. Das Stück greift in einer modernen Inszenierung die Themen soziale Ausgrenzung, das Verlangen nach Dazugehörigkeit und lebensverändernde Begegnungen auf.

Im Vorfeld hatten die Akteure, die aus ganz Rheinland-Pfalz stammen, Album und Noten der zwölf Lieder des Musicals zum Einüben zuhause erhalten. In einem Intensiv-Musikcamp wurde das gut 90-minütige Programm dann final gemeinsam einstudiert. Das Ergebnis ließ sich auf der Bühne der vollbesetzten Aula sehen und hören; auch eine Zugabe durfte nicht fehlen. Hinter dem Chorprojekt steht die christliche Jugendorganisation Adonia, die die Veranstaltung zusammen mit der Freien Evangelischen Kirche in Kirchheimbolanden organisiert hatte.