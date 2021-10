Adolf Stauffer wurde mit der Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), ausgezeichnet. Stauffer hatte 1975 die Nabu-Kreisgruppe im Donnersberg gegründet. Er setzte sich insbesondere für den

Amphibienschutz in Leithöfen bei Winnweiler ein und brachte 1200 Nisthilfen für Mehlschwalben an. Auch die Fledermaus und die Schleiereulen lagen ihm am Herzen, im Frühjahr und Herbst fungierte er als „Kranichmeldezentrale“. Für das Thema Vögel war er allgemeiner Ansprechpartner und Koordinator. Außerdem kümmerte er sich um die Pressearbeit und war bis vergangenes Jahr Schriftführer der Kreisgruppe. Die Auszeichnung nahm die Vorsitzende des Nabu-Landesverband Rheinlandpfalz Cosima Lindemann vor.