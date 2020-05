In diesem Jahr wird es in Kirchheimbolanden kein Residenzfest geben. Auch das für das Wochenende vom 12. bis 14. Juni vorgesehene Festwochenende, die sogenannte ARENA 2020 auf dem Festplatz Herrengarten, bei dem unter anderem ein Klassik Open Air mit der Neuen Philharmonie Frankfurt und ein Popkonzert um Adel Tawil stattfinden sollte, wurde nun offiziell gestrichen.

Wie Stadtbürgermeister Marc Muchow sagt, habe man es sich mit der Entscheidung, das Residenzfest ausfallen zu lassen, nicht leicht gemacht. Aber man sehe die Stadt hier in der Verantwortung für die Gäste des Festes – jährlich werden dazu mehrere Tausend Menschen erwartet – und für die Veranstalter und Betreiber, für die geltenden Hygieneauflagen nach heutiger Sicht kaum umsetzbar wären.

Als Grundlage für die Absage der ARENA nannte Veranstalter Timo Holstein die 6. Corona-Bekämpfungsverordnung. Etliche Tickets seinen für dieses Ereignis bereits verkauft worden. Die Tickets können ab Mittwoch, 20. Mai, an den Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden, an denen sie erworben wurden. Systemtickets bundesweiter Anbieter können laut Beschluss des Bundes möglicherweise einer Gutscheinlösung unterliegen. Die Early Bird Tickets „Donnersberg“ werden von den Zweigstellen der Sparkasse Donnersberg in Winnweiler, Rockenhausen, Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden ab Mittwoch, 20. Mai rückerstattet.