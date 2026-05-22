Lange Schlangen, wenige Chips, viel Ärger: Die Schultoiletten an der IGS Rockenhausen sorgen weiter für Diskussionen. Jetzt äußern sich Kreis und Schulbehörde.

Viele Schulen in Deutschland haben Probleme mit Vandalismus und Schmierereien im Bereich der Schultoiletten. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren. Ein besonderer Fall wurde kürzlich im Donnersbergkreis bekannt. An der IGS Rockenhausen greift seit März eine neue Regel: Während der Unterrichtszeiten sind die Schultoiletten grundsätzlich abgeschlossen. Geöffnet sind sie nur vor Unterrichtsbeginn, in den großen Pausen und in der Mittagspause. Wer während des Unterrichts oder in Freistunden dringend zur Toilette muss, muss sich dafür im Sekretariat einen Chip gegen Unterschrift ausleihen.

Von Schülern und Eltern hatte es dafür viel Kritik gegeben. Vor allem wegen der langen Wartezeiten, zu weniger Chips und der kurzfristigen Einführung der Regelung. Nach Beschwerden des Schulelternbeirats wurden die Öffnungszeiten der Klos inzwischen rund um Schulbeginn, Pausen und Unterrichtsende um jeweils 15 Minuten verlängert und die Anzahl der verfügbaren Chips auf sechs erhöht. Träger der IGS ist die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises. Auf RHEINPFALZ-Anfrage äußert sie sich nun zur Situation.

Kreis: „Zumutbare Arbeitsbedingungen“ schaffen

Reiner Bauer, im Kreishaus Leiter der Abteilung Bauen und Umwelt, der das Referat „Schulen und Gebäudemanagement“ zugeordnet ist, erläutert: „Es ist eine Realität, dass Schultoiletten nicht in dem Umfang beaufsichtigt werden können, wie es bei einsehbaren Nutzungsbereichen, zum Beispiel in Unterrichtsräumen oder auf Pausenhöfen, der Fall ist.“ Das könne leider dazu führen, dass sich dort „falsche Verhaltensmuster“ etablieren. Diesen entgegenzuwirken ist laut Bauer eine ständige Aufgabe der Schule – und zwar durch geeignete Maßnahmen. „Dabei geht es darum, die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur für alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich sicherzustellen, aber auch um zumutbare Arbeitsbedingungen für die Reinigungskräfte und Hausmeister“, betont der Abteilungsleiter.

Es geht bei der Regel aus Sicht der Verwaltung darum, dass junge Menschen die Kompetenzen vermittelt bekommen, wie man eine Toilette benutzt, und dass man Verantwortung für öffentliches Eigentum und die Schulgemeinschaft trägt. Bauer sagt weiter: „Wir kennen diese Herausforderungen und unterstützen die ständigen Bemühungen der Schulleitungen, der weiteren Beschäftigten an den Schulen, und vieler vernünftiger Schülerinnen und Schüler, sowie vernünftiger Eltern, diesen Prozess positiv zu gestalten.“ Die Schulleitung der IGS Rockenhausen handele hier im Rahmen ihrer Aufgabenstellungen, die ihr durch das Schulgesetz Rheinland-Pfalz und die Schulordnung zugewiesen sei.

ADD: Regel hat zu Verbesserung geführt

Auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes Rheinland-Pfalz äußert sich als Schulbehörde zur eingeführten Toilettenregel an der IGS Rockenhausen. ADD-Pressesprecherin Eveline Dziendziol erläutert auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Die interne Schulorganisation liegt in den Händen der Schulleitung. Die Regelungen über die Toilettennutzungen wurden auch mit dem Schulausschuss besprochen und werden von der Eltern- und Schülervertretung mitgetragen.“

Vonseiten mehrerer Eltern kamen Zweifel auf, ob die Umsetzung einer solchen Regel rechtens ist. Etwa, weil sie die Schüler in ihrer Freiheit einschränkt, wie einige meinen. Die ADD sieht hier kein Problem: „Da auch außerhalb der Pausenzeiten die Möglichkeit der Toilettennutzung gegeben ist, stehen den Richtlinien an der IGS Rockenhausen keine rechtlichen Bedenken entgegen“, so Dziendziol. Ein Faktor ist dabei außerdem, dass die Regel aus Sicht der ADD bereits jetzt zu einer deutlichen Verbesserung des Zustands der Toilettenanlagen beigetragen hat. „Die Zeiten, in denen die Nutzung der Toiletten ohne Chip möglich ist, wurden schon verlängert“, so die ADD-Sprecherin. Sowohl Schulleitung als auch schulische Gremien stehen Verbesserungsvorschlägen offen gegenüber, wie Dziendziol betont.