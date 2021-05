Die Polizei in Kirchheimbolanden warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgeben. „Statt den versprochenen Support zu gewährleisten, wollen die Betrüger dabei Zugriff auf fremde Computer und sensible Daten bekommen“, so die Polizei.

Diese Erfahrung habe am Samstag auch eine 61 Jahre alte Frau aus Eisenberg machen müssen. Ein männlicher Anrufer habe angegeben, dass der Computer der Frau Virenangriffen ausgesetzt sei. Er könne sich auf den Rechner aufschalten und das Problem beseitigen. In einem fast zweistündigen Gespräch sei es dem Betrüger gelungen, „die Kontrolle über den PC und das Vertrauen der Geschädigten zu erlangen“, so die Polizei. Die Frau gab dem Betrüger ihre sämtlichen personenbezogenen Daten, Kontodaten und Zugangsdaten zu Onlinebezahldiensten, „woraufhin es in der Folge zu diversen Abbuchungen zum Nachteil der Geschädigten kam“, wie es im Polizeibericht heißt.

Das rät die Polizei:

Die Polizei weist darauf hin, dass seriöse Unternehmen wie Microsoft niemals unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen und rät: „Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie

einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten wie Paypal heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mittels Installation einer Fernwartungssoftware. Wenn sie bereits Opfer geworden sind, dann trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie Ihre Passwörter über einen nicht infizierten Rechner. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Betrüger gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits geleistete Zahlungen zurückholen können, und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.“