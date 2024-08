Bis voraussichtlich Samstag, 7. September, wird der Verkehr auf der Bundesstraße 48 bei Mannweiler-Cölln, in Höhe der Straßenbrücke über die Alsenztalbahn und die Alsenz, durch eine Baustellenampel geregelt. Grund für die halbseitige Sperrung der Bundesstraße seien Restarbeiten im Böschungsbereich der Straßenbrücke, berichtet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms. Dort werde eine sogenannte Betriebstreppe für das Bauwerk erneuert. Die Ampelregelung gilt bereits seit Montag, wie der LBM am Tag darauf mitgeteilt hat. Die B48-Brücke ist in der Zeit von Februar bis August umfassend saniert worden.