Die Baumaßnahme am Eisbachabsturz am Walzwerkweiher in Eisenberg nimmt langsam Gestalt an. Bereits seit September 2019 wird dort gearbeitet, allerdings mit dem Ziel, nur dann aktiv zu sein, wenn der Boden dies zulässt. Im März, als es weitergehen sollte, kam Corona dazwischen. Bis Mitte September soll das Projekt jetzt bewältigt sein.

In großem Stil wurden zunächst Materialien auf dem Gelände abgelagert, um das neuen Gewässerbett zu gestalten. „Die großen Steine, die einige Monate gelagert waren,