Ab kommenden Montag, 5. Juli, werden im Abstrichzentrum am Kreishaus vorerst nur noch Corona-Tests durchgeführt, die das Gesundheitsamt selbst angeordnet hat. Das Westpfalz-Klinikum testet seine Patienten dagegen künftig direkt am Kirchheimbolander Krankenhaus. „Sollten die Fallzahlen wieder stark ansteigen, wird von Seiten des Kreises eine erneute Kooperation mit dem Westpfalz-Klinikum angestrebt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Das Abstrichzentrum hatten Kreis und Westpfalz-Klinikum seit dem Vorjahr gemeinsam betrieben. Landrat Rainer Guth und Eva Hoffmann, im Kreishaus für das Gesundheitsamt zuständig, lobten die hervorragende Zusammenarbeit zwischen beiden Häusern. „Wir bedanken uns für die wertvolle Unterstützung, vor allem bei den Mitarbeitenden, die sehr gute Arbeit geleistet haben“, so der Landrat.