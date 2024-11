Während die Frauenmannschaft der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Wochenende nicht im Einsatz ist, wollen die Herren den ersten Oberliga-Sieg einfahren. Ihr Gegner am Sonntag um 17 Uhr in Kuhardt sind die Südpfalz Tiger II.

