War es ein Scherz oder hat sie jemand vergessen? In der Nacht auf Donnerstag hat ein Anwohner in der Friedensstraße in Rockenhausen gegen viertel nach elf zwei silberne Absperrpfosten mit einem dazwischen gespannten Seil vor seinem Anwesen vorgefunden. Laut Polizeimeldung wurden die „verdächtigen“ Edelstahlpfosten sichergestellt, um ihre Herkunft zu ermitteln. Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise unter der Telefonnummer 06361 9170.