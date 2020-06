Dem Bürgermeister „schwillt der Kamm“ und für die Anwohner ist die Situation schon seit langem „unerträglich“. Im Trauerspiel „Bahnübergang Imsweiler“ wurde jetzt ein neues – überaus geräuschvolles – Kapitel aufgeschlagen: Die Züge bremsen ab und pfeifen, denn die Schranken schließen nicht. Ortschef Peter Ziepser hat Anzeige gegen die Bahn erstattet.

„Es ging gar nichts mehr!“ Pascal Hübner aus Imsweiler wohnt etwa 100 Meter von der Bahnlinie entfernt und kann ein leidvolles Lied von dem seit Jahren fehlerhaften Schließmechanismus der Schranke singen. In der vergangenen Woche erreichte das Dauerärgernis (wir berichteten mehrfach) einen neuen Höhepunkt. Die Schranken schlossen nicht mehr und auch die Lichtanlage war ausgefallen. Um vor einem einfahrenden Zug zu warnen, werden in solchen Fällen Achtungspfiffe abgesetzt – im Falle von Imsweiler halbstündlich, und zwar von morgens halb sechs bis etwa zehn Uhr am Abend. Die Fahrt über den Bahnübergang Imsweiler sei für Autofahrer und Fußgänger jetzt mit einem „makabren Nervenkitzel“ verbunden, schreibt Marie Susann Schüdzig, die in der Alsenzstraße in Imsweiler wohnt. Da jetzt weder Bahnschranke noch Lichtzeichenanlage vor einem einfahrenden Zug warnen würden, erlebten viele Autofahrer derzeit ihr „persönliches Grauen“ bei der Fahrt über den Bahnübergang. „Zumindest funktioniert der Weckdienst für die Anwohner durch die Deutsche Bahn AG mittels lautem Hupen tadellos“, kommentiert Schüdzig ironisch die eindringlichen Warnungen der Bahn.

Mit Anzeige Bewegung in die Sache bringen

Bereits seit vielen Jahren gibt es immer wieder Probleme an der Kreuzung der Zugstrecke durch das Alsenztal mit der Bundesstraße 48 in Imsweiler. Die Ursachen, die dafür von der Bahn ermittelt wurden, waren vielfältig. Als Auslöser der technischen Störungen wurden beispielsweise sommerliche Hitze, Hochwasser oder Verschleiß genannt. Immer wieder wurde den geplagten Imsweilerern versprochen, die „Funktionalität der Anlage zu stabilisieren“ und die Störungsanfälligkeit zu verringern.

Der Bürgermeister von Imsweiler, Peter Ziepser, hat von diesen Versprechungen jetzt genug: Er hat Anzeige gegen die Bundesbahn erstattet und hofft so, endlich Bewegung in die Sache zu bekommen. „Seit Jahren werden die Bewohner der Gemeinde durch defekte Schranken am Bahnübergang belastet“, sagt er gegenüber der RHEINPFALZ. „Hupende Autofahrer, Motoren, die ewig lang die Luft verpesten, Chaos beim Wenden, halbstündlich pfeifende Züge, die in den Bahnhof einfahren“ – je nachdem, ob die Schranke gerade mal nicht schließt oder nicht öffnet. Und als Krönung: „Neulich stand der Rettungsdienst auf dem Weg zu einem Notfall 30 Minuten vor verschlossenen Schranken“, schildert der Ortschef.

Er bemühe sich zusammen mit seinem Gemeinderat seit Jahren um eine Lösung – schon aus Eigeninteresse, denn „bei mir klingelt ständig das Telefon, oder die Leute kommen direkt zu mir auf den Hof gefahren, um ihrem Ärger Luft zu machen“, schildert er die bisweilen chaotische Situation. Doch sobald er bei der Bundesbahn auf eine Lösung dränge, werde er ausgebremst mit dem Hinweis, dass bei der Erneuerung der Anlage immense Kosten auf die rund 550-Einwohner-Gemeinde zukämen. „Mir wird immer wieder gesagt, dass wir die Hälfte der Kosten von rund einer Million Euro für eine neue Anlage zu tragen hätten.“ Das sei natürlich abschreckend, so der Ortschef, aber „selbst wenn das tatsächlich so sein sollte, wir müssen eine Lösung finden, es kann so nicht weitergehen“. Es grenze an ein Wunder, dass es an dieser Stelle noch nie zu einem Unfall gekommen sei. Denn nicht nur offene Schranken seien eine Gefahr. Wenn die Schranken wie so oft in der Vergangenheit über Stunden geschlossen blieben, verleite das viele Autofahrer zu dem Risiko, diese einfach zu umfahren und unter Lebensgefahr die Gleise zu überqueren.

Seit Jahren immer wieder vertröstet

Aber auch die Schilderung dieser Gefahren ändere nichts daran, dass er von den zuständigen Stellen immer nur vertröstet werde.

Auch Anwohner Pascal Hübner möchte den Dauerzustand nicht mehr länger hinnehmen. „Ich habe bereits mehrmals mit der Notrufhotline telefoniert“, schreibt Hübner zu den jüngsten Ausfällen. Die Auskünfte waren variantenreich. Die Techniker seien unterwegs, das könne aber bis zu einer Stunde dauern. „Sie rufen nach 16 Uhr an, ich kann Ihnen keine Auskunft geben, da die Kollegen der Tagschicht die Technikerplanung machen!“, bis zu „Wir haben eine externe Firma beauftragt, den Bahnübergang zu kontrollieren, und diese Firma können wir nicht kontrollieren“. Auch „es fehlen Ersatzteile“ war zu hören.

An die Polizeiinspektion in Rockenhausen wandte sich der Anwohner in seiner Verzweiflung ebenfalls. Man wisse, dass am Bahnübergang eine Gefahrenstelle bestehe, aber es gebe nicht genug Personal, um diesen Bereich den ganzen Tag zu kontrollieren, habe man ihm dort gesagt.

Ob die Anzeige gegen die Bahn jetzt Schwung in die Angelegenheit bringt, muss sich zeigen. Marie Susann Schüdzig jedenfalls hofft, dass der Bahnübergang Imsweiler nicht irgendwann durch einen Unfall traurige Berühmtheit erlangt. Und auch mit diesem Wunsch ist sie vermutlich nicht alleine.