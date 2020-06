Die Eltern durften nicht dabei sein, und auch sonst war vieles anders bei der Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen an der Georg-von-Neumayer-Schule. Trotzdem wollten Schüler und Lehrer sich nicht dem „Lamento“ hingeben und richteten den Blick vielmehr auf das, was sie in den vergangenen Wochen und in den Schuljahren vom Leben gelernt hatten und was sie vermissen werden.

Vier Maßnahmen waren am vergangenen Freitagvormittag in der Realschule plus kennzeichnend für die Gesamtsituation: Die Feier bestand aus zwei Teilen, zunächst wurden die 9., danach die 10. Klassen verabschiedet. Im Forum waren nur rund 70 Stühle gemäß den Abstandsregeln platziert. Eltern waren nicht eingeladen, durften deshalb auch nicht teilnehmen und die eigentliche Zeugnisübergabe fand auf dem Pausenhof im Freien statt.

Das Programm der Feier war abwechslungsreich. Musikalische Beiträge wechselten sich ab mit Reden – nur drei überschaubare – , Ehrungen und Schülerbeiträgen. Bei letzteren konnte man klar erkennen, dass hier eine gute Schulgemeinschaft vorhanden und dass das Lehrer-Schüler-Verhältnis sehr positiv war.

Musikalisch umrahmt mit Gitarre und Keyboard wurde die Veranstaltung von den beiden Musiklehrern Joachim Seltmann und Thorsten Reinartz, die mit dem Stück „Bill Conti – Gonna Fly Now (Theme From Rocky)“ den Auftakt machten. Im weiteren Verlauf überzeugten sie noch mit dem flott gespielten Lied „Schwarze Augen“ sowie mit dem schönen nachdenklich stimmenden Traditional „Greensleeves“.

„Ihr könnt im Leben alles erreichen“

Konrektor Stefan Klemme übernahm die Begrüßung und stellte dabei auch die negativen Aspekte der momentanen Situation heraus: Normalerweise wäre die Feier am gestrigen Abend mit rund 400 Personen und einem Buffet über die Bühne gegangen, heute mussten die Eltern ausgeschlossen werden. Umarmungen und Händeschütteln sollten unbedingt vermieden werden, was auch für die Lehrerinnen und Lehrer ziemlich traurig sei; die traditionellen Abschlussfahrten – eine davon an den Gardasee – mussten leider ebenfalls ausfallen.

Der Auftritt des Schülersprechers Josef Scholtissek, der in der Schule offensichtlich sehr beliebt war, geriet ungezwungen und fröhlich. Seine Kernaussagen: „Ich werde Euch alle vermissen, Ihr seid alle großartig und Ihr könnt im Leben alles erreichen, erinnert Euch nur an meine Rede!“

Gezeigt, wer oder was wirklich wichtig ist

Schulleiter Jörg Oeynhausen holte mit seinen Abschiedsworten etwas weiter aus. Er betonte, dass die Schulgemeinschaft bei allem „Lamento“ über die Veränderungen dennoch großes Glück hatte, da heute alle hier bei guter Gesundheit sitzen und den Abschluss feiern können. Außerdem wies er darauf hin, dass man in den letzten Wochen Vieles gelernt habe, womit kein Schulstoff gemeint war. Eine zentrale Aussage: „Die Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Lebens gewesen, den wir schneller vermisst haben, als wir vorher gedacht hätten. Ein Ort, an dem man täglich Freunde getroffen hat. Und in der Not, da zeigen sich die echten Freunde, da offenbart sich, wer oder was wichtig ist!“

Oeynhausen hatte natürlich auch noch Statistik zu bieten: Insgesamt 124 Schülerinnen und Schüler verlassen heute die Schule. Davon haben 59 den Abschluss der „Berufsreife“ und zwei den der „Besonderen Berufsreife“ erreicht. Ebenfalls 59 haben den „Qualifizierten Sekundarabschluss I“ also die sogenannte „Mittlere Reife“ bewältigt. Davon dürfen 65 Prozent ihre Schullaufbahn in einer gymnasialen Oberstufe oder einer Fachoberschule (FOS) fortsetzen. Vier Jugendliche verlassen die Schule mit einem Abgangszeugnis. Bei einigen kennt man auch schon die zukünftigen Wege: 20 haben bereits einen Ausbildungsvertrag für eine Lehrstelle, 20 werden die Berufsfachschule besuchen, 16 wechseln an ein Gymnasium, an eine FOS oder eine Höhere Berufsfachschule. Drei Abgänger der 9. Klassen hängen noch das 10. Schuljahr dran. Der Schulleiter beendete seine Ausführungen mit den besten von Herzen kommenden Wünsche und der Hoffnung, dass man sich gerne an die Zeit hier zurück erinnert.

Klassenbucheinträge Thema in der Tagesschau

Für die humorvollen Schülerbeiträge wurde Computerhilfe eingesetzt. Die Klasse 10b informierte zunächst über Goethe und hatte unter dem Motto „Lernen fürs Leben“ einige Szenen aus dem Klassensaal nachgedreht. Drei „Tagesschausprecher“ informierten über bemerkenswerte Klassenbucheinträge.

Ein Schul-ABC der besonderen Art hatte die 10c zu bieten. Jedem Buchstaben wurde ein Lehrer oder ein besonderer Vorfall mit einem Lehrer zugeordnet. Beispielsweise traf es beim O den Schulleiter, dem der Titel „Der Allmächtige“ verliehen wurde.

Die 10b hatte noch mit vielen Bildern „Impressionen aus der Schulzeit von 2014 bis 2020“ vorbereitet. Sie stammten meist von Schulfahrten oder anderen gemeinsamen Aktivitäten.

Zeugnisse gab es gemütlich im Pausenhof

Nicht fehlen durften bei einer Abschlussfeier Ehrungen und Preise, die nicht nur vom Schulleiter, sondern auch von ausgewählten Kolleginnen und Kollegen überreicht wurden. Zwei verdienen eine besondere Erwähnung: Ein Schüler konnte wegen eines persönlichen Schicksalsschlages über einen längeren Zeitraum keinen regelmäßigen Unterricht besuchen. Trotzdem stieg er zu Beginn dieses Schuljahres in die 10. Klasse ein und erreichte einen erfolgreichen Abschluss. Er bekam einen Preis für das „Comeback des Lebens“. Tim Tawon Thunnok – lässig mit Sonnenbrille auftretend – engagierte sich besonders bei der Aktion „Schüler helfen Schüler“, indem er sich vor allem um die „Neuen“ (5. Klasse) kümmerte und sie bei schulischen und fachlichen Problemen unterstützte. Er erhielt seine Laudatio von der Lehrerin Sophia Hermann per Video und als Präsent ein Buchgeschenk des Landrats.

Zum Abschluss hatten auch die Klassenleiter/innen noch ihren Auftritt. Jan Stadler (10a), Anette Dexheimer (10b) und Nicole Lahmers (10c) bekamen vom Schulleiter ein Bündel Zeugnisse ausgehändigt. Sie gingen mit ihrer Klasse auf den Pausenhof, suchten sich eine gemütliche Sitzecke und überreichten an der frischen Luft ihren nun schon ehemaligen Schützlingen die Abschlusszeugnisse.

Ausgezeichnet:

Die Klassenbesten: Lea-Sophie Brack, (Notendurchschnitt: 1,75); Kevin Klag (2,25); Vanessa