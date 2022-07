Am Abend, wenn sonst der Unterricht begonnen hätte, erhielten zehn Absolventen des Fachhochschulreifeunterrichts an der Berufsbildenden Schule in Rockenhausen ihr Zeugnis über die „Fachhochschulreife“ beziehungsweise den „schulischen Teil der Fachhochschulreife“ ausgehändigt.

Während oder kurz nach ihrer Ausbildung hatten diese jungen Menschen in Ausbildungsbetrieben des Donnersbergkreises zwei Jahre lang – an zwei Abenden pro Woche – Mathematik, Englisch, Deutsch, Sozialkunde und Physik gebüffelt und ihre Kenntnisse in schriftlichen und mündlichen Prüfungen gezeigt. Jetzt steht ihnen bundesweit die Möglichkeit offen, ein Hochschulstudium zu beginnen. Gerade berufsbegleitende Studienmöglichkeiten sind dabei interessant.

Die Standortleiterin Eva John lobte das Durchhaltevermögen der Absolventen, die oft zeitgleich durch die Ausbildung in Betrieb, Berufsschule und den Abendunterricht gefordert waren. Gemeinsame Erinnerungen bestimmten die Verabschiedung durch den Klassenleiter Matthias Müller. Der Klassensprecher Tom Hochstraßer bedankte sich bei den Lehrkräften für die Unterstützung. Das beste Ergebnis der Fachhochschulreifeprüfung erzielte Leo Höning, Auszubildender der Firma BorgWarner.

Die Absolventen:

Martin Bersch, Fabian Fuchs, Larissa Heinzig, Tom Hochstraßer, Jonas Hoffmann, Leo Höning, Luisa Loy, Niklas Nagel, Steffen Sauerstein und Fabian Zimmermann.