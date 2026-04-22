Die Absage der beiden Veranstaltungen wegen rechtlicher Auflagen haben für viele Diskussionen gesorgt. Nun äußert sich das Forstamt – und sieht seinerseits wenig Spielraum.

Es ist ein herber Einschnitt für die Region: Mit dem Donnersbergtrail und dem Wandermarathon fallen 2026 gleich zwei etablierte Großveranstaltungen aus. Während die LG Donnersberg als veranstaltender Verein vor allem auf steigende Auflagen und Kosten verweist, macht das Forstamt deutlich: Die Gründe liegen tiefer – und haben mit Verantwortung im Wald zu tun.

Für Förster Martin Teuber von den Landesforsten in Kirchheimbolanden ist die Situation eindeutig. „Wir halten uns an die bestehenden Vorgaben und haben in den vergangenen Monaten viel Zeit investiert, um die Beteiligten entsprechend zu schulen“, erklärt er. Gerade bei Veranstaltungen im Wald gebe es klare rechtliche Anforderungen – insbesondere bei der sogenannten Verkehrssicherungspflicht.

Diese betreffe nicht nur Wege, sondern auch mögliche Gefahren durch Bäume, Äste oder Totholz entlang der Strecke. „Wir haben viele abgestorbene Bäume im Wald. Gleichzeitig gibt es aber auch Bereiche, etwa mit Eichen, die sich wieder erholen“, sagt Teuber. Eingriffe müssten daher sorgfältig abgewogen werden. Der Förster macht klar: „Aber das haben wir im Vorfeld genauso kommuniziert.“

Aufwendige Kontrollen

Ein zentraler Punkt ist die Dimension der geplanten Veranstaltungen. „Wir sprechen hier von Strecken mit rund 60 Kilometern Länge, die sicher gemacht werden müssten“, betont der Förster. Das bedeutet, dass jeder Abschnitt intensiv geprüft werden und gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wie aufwendig solche Kontrollen sind, verdeutlicht ein Beispiel aus dem Alltag: „Allein die regelmäßige Überprüfung von rund 100 Sitzbänken im Wald nimmt etwa drei Wochen in Anspruch.“ Übertragen auf eine komplette Marathon- oder Trailstrecke werde schnell klar, welche Ressourcen nötig wären. Und: Wenn was passiert, ist er als Förster des betroffenen Abschnitts schuld. Außer eben: Der Veranstalter würde sich verpflichten, für die Sicherheit zu sorgen.

Nach Angaben des Forstamts wurden auch Alternativen geprüft. So sei etwa der Stumpfwald als möglicher Austragungsort ins Gespräch gebracht worden. „Ein Gestattungsvertrag lag vor, wurde aber letztlich nicht unterzeichnet“, sagt Teuber. Die LG Donnersberg wollte die hohen Kosten nicht tragen.

Wald ist nicht mehr nur Kulisse, sondern Faktor

Ein weiterer Aspekt betrifft den Eingriff in die Natur. Auch für die Absicherung der Strecken wären teils umfangreiche Maßnahmen notwendig gewesen. „In manchen Bereichen hätte man auch jüngere Bäume entfernen müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten“, erklärt der Förster. Dies sei aus forstlicher Sicht nicht immer vertretbar. Damit wird ein grundlegendes Spannungsfeld sichtbar: Einerseits soll der Wald für Freizeit und Veranstaltungen offenstehen, andererseits müssen Sicherheit und Naturschutz gewährleistet bleiben. Auch auf gesetzlicher Ebene sieht das Forstamt Handlungsbedarf. Das geplante neue Bundeswaldgesetz hätte nach Einschätzung Teubers für mehr Rechtssicherheit sorgen können. „Mit dem Regierungswechsel wurde das Vorhaben jedoch zunächst verschoben“, sagt er.

Für die Zukunft sieht er nur begrenzte Spielräume: „Im aktuellen Zustand wird es schwierig, solche Großveranstaltungen umzusetzen – es sei denn, es kommt eine gesetzliche Regelung, die stärker auf Eigenverantwortung setzt.“

Die Diskussion um die abgesagten Veranstaltungen reicht damit weit über den Donnersberg hinaus. Sie berührt Grundfragen: Wie viel Risiko ist zumutbar? Wer trägt Verantwortung im öffentlichen Raum Wald? Und wie lassen sich ehrenamtliches Engagement, Naturschutz und rechtliche Sicherheit miteinander vereinbaren? Fest steht: Der Wald ist längst nicht mehr nur Kulisse – er ist selbst zum entscheidenden Faktor geworden.