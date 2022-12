Just in dem Moment, als Polizeibeamte vorbeikamen, wollte ein junger Mann am Mittwochnachmittag in der Eisenberger Friedrich-Ebert-Straße ein Auto aus der Parklücke fahren – und stoppte dann abrupt. Die Polizisten kontrollierten den Fahrer und stellten fest, dass es sich um einen 16-Jährigen handelte, der demnach nicht im Besitz eines Fahrerlaubnis war. Der Jugendliche habe schonmal für die Führerscheinprüfung üben wollen, stellte sich heraus. Die Übungsfahrt wurde dem jungen Mann untersagt, ein Verfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter muss laut Polizei mit einer Strafanzeige rechnen.