Am Donnerstag begannen am Gymnasium Weierhof die schriftlichen Abiturprüfungen unter besonderen hygienischen Bedingungen. Insgesamt gehen 100 Schülerinnen und Schüler in den Prüfungsmarathon, 41 Jungen und 59 Mädchen. Das Fach Deutsch machte am Donnerstag den Anfang. Die Schülerinnen und Schüler konnten zwischen einer Erörterung zum Thema einer Sprachregulierung in Bezug auf Gendergerechtigkeit und der Analyse eines Gedichtes von Joseph von Eichendorf beziehungsweise eines literarischen Testes wählen. In kleinen Prüfungsgruppen und mit genügend Abstand konnten die Masken während der Prüfung abgenommen werden. In der nächsten Woche geht es mit Mathe und Englisch weiter. Teile der Prüfungen werden landesweit zentral gestellt und entstammen einem bundesweiten Aufgabenpool. Die mündlichen Prüfungen folgen am 22. und 23. Juni.