Bei der Abifeier der IGS Rockenhausen am Freitag wurden Anna-Maria Heckmann (Notenschnitt 1,4), Maksym Kovalenko (1,6) und Sebastian Gasior (1,7) als Jahrgangsbeste ausgezeichnet. Heckmann erhielt zudem Preise für ihre Leistungen in Deutsch, Biologie und Geschichte, Kovalenko für Mathematik und Latein, Gasior für Physik, Informatik und Robotik. Weitere Auszeichnungen erhielten Beyza Abdullah (Englisch), Finn Wiegner (Sport), Johanna Beilmann (Sozialkunde), Nele Gerlach (Französisch), Nils Krüger (Bildende Kunst), Sophie Fröhlich (Erdkunde) sowie José Blädel Morillo (besonderes soziales Engagement).

Die Abiturienten: Leen Abdul Hadi ( Winnweiler), Beyza Abdullah (Rockenhausen), Emily Aßmann (Reipoltskirchen), Johanna Beilmann (Münchweiler), Leonard Bischoff ( Dörrmoschel), José Blädel Morillo (Rockenhausen), Jonas Böhmer (Rockenhausen Dörnbach), Lilly Bott (Hallgarten), Lisa Braun (Dörrmoschel), Rafael Dangmann (Rockenhausen), Henriette Degenhardt (Finkenbach-Gersweiler), Jule Cecile Dosch (Dreisen), Anna Egleder ( Kirchheimbolanden), Silas Feller (Kriegsfeld), Steven-Nick Förtsch (Münsterappel), Sophie Fröhlich (Gaugrehweiler), Sebastian Gasior (Bayerfeld-Steckweiler), Nele Gerlach (Ruppertsecken), Sophie Gerlach (Ruppertsecken), Isabell Gießler (Gehrweiler), Anna-Maria Heckmann (Rockenhausen), Amy Höning (Imsweiler), Enna Kauf (Hefersweiler), Maksym Kovalenko (Rockenhausen), Nils Krüger (Lohnsfeld), Mauro Perrone (Kirchheimbolanden), Janis Reichard (Hohenöllen), Lea Scheidt (Winnweiler), Tobias-Eduard Scherbauer (Kalkofen), Josina Schleicher (Enkenbach-Alsenborn), Janek Schreiber (Rockenhausen), Nele Seifert (Höringen), Sandra Stammler (Imsweiler), Fiona Weid (Reichsthal), Finn Wiegner (Seelen), Elias Wolf (Niedermoschel).