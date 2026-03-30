Am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden haben gleich zwei Schüler das Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden: Felix Müller und Philip Belger.

Das Abitur bestanden haben 61 Schülerinnen und Schüler: Paula Anhäusser ( Kriegsfeld), Philip Belger ( Göllheim), Sandra Bergmann ( Albisheim), Maik Berngardt (Kirchheimbolanden), Nico Berngardt (Kirchheimbolanden), Felix Braun (Göllheim), Lisa Brodhagen ( Tiefenthal), Joschua Budimir ( Dreisen), Allegra Burgey ( Einselthum), Lilly Chormann (Einselthum), Meva-Sena Ciftci (Kirchheimbolanden), Saliha Cimsit ( Eisenberg), Emily Dauth ( Marnheim), Tim Dieplinger ( Stetten), Sophia Dietrich (Göllheim), Mustafacan Erkul (Quirnheim), Finn-Niklas Feß (Kirchheimbolanden), Anna Frieß ( Bolanden), Finn Lucas Hähnel ( Bischheim), Hannah Hofstadt (Eisenberg), Smilla Hutzenlaub (Eisenberg), Helen Jansen (Göllheim), Laura Jubileum (Dreisen), Merle Käß (Immesheim), Anna Maria Kesberger (Standenbühl), Danielle Kosole (Eisenberg), Hannes Krauß (Weitersweiler), Fabian Kruk (Zellertal), Anna Lakämper (Kirchheimbolanden), Silas Lauterbach (Orbis), Emily Lepper (Kirchheimbolanden), Hanna Lepper (Kirchheimbolanden), Elias Mangold (Bischheim), Joel Milia (Kerzenheim), Felix Müller (Eisenberg), Sarah Osojnik (Eisenberg), Lilly Pfarr (Göllheim), Helen Rothkegel (Kirchheimbolanden), Paul Rutz (Eisenberg), Jasmin Sarwar (Kirchheimbolanden), Max Schatto (Biedesheim), Lena Schlick (Dreisen), Sebastian Schmahl (Alzey), Anastasiia Schnell (Eisenberg), Thomas Schornick (Ilbesheim), Jonas Schütz (Kirchheimbolanden), Melaike Schweizer (Einselthum), Alexandra Seewaldt (Bolanden), Luisa Seewaldt (Bolanden), Ksenia Senegubov (Eisenberg), Hüseyin Şentürk (Kirchheimbolanden), Arda Sertkaya (Kirchheimbolanden), Mira Stipanovitz (Marnheim), Justin Straub (Albisheim), Lara Ullmer (Eisenberg), Nina Unold (Kirchheimbolanden), Enes Uysal (Eisenberg), Darian Wesselak (Ebertsheim).